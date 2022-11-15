По его словам, реакция НАТО будет зависеть от того, действительно ли это была российская крылатая ракета или украинская ракета ПВО.

После попадания российской ракеты в Пшеводове НАТО может увеличить свое присутствие в Польше.

Такую точку зрения в комментарии УНИАН высказал польский аналитик Конрад Музыка.

"Реакция НАТО будет зависеть от того, была ли это российская крылатая ракета, или украинская ракета ПВО. Если это была ракета России, то вероятно можно ожидать развертывания средств ПВО в Восточной Польше", - считает эксперт.

Однако это вовсе не будет означать, что НАТО вступает в войну с Россией, подчеркнул он.

"Если ракета была российской, то, скорее всего, это была "заблудившаяся" ракета. Но после этого НАТО увеличит свое присутствие в Польше", - считает аналитик.

Российские ракеты упали в Польше: что известно

Сегодня, 15 ноября, по сообщениям СМИ, две российские ракеты упали на ферме в Польше, что в 65 км от границы с Украиной. Они попали в зерносушилки, погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Известно, что по Статье 5 НАТО в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Мировые лидеры уже отреагировали на инцидент в Польше, выразив полную поддержку и готовность защищать Альянс.

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