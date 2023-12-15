Видеоролики, нацеленные на высокопоставленных украинских чиновников, регулярно собирают миллионы просмотров и имеют очевидную цель подорвать поддержку Запада.

Россия ведет пропагандистскую кампанию с участием тысяч фейковых аккаунтов в TikTok, распространяющих дезинформацию о войне в Украине, в частности, о том, что высокопоставленные украинские чиновники и их родственники покупали роскошные автомобили или виллы за рубежом после российского вторжения в феврале 2022 года. Видеоролики регулярно собирают миллионы просмотров и имеют очевидную цель подорвать поддержку Запада.

Расследование BBC с июля обнаружило около 800 фейковых аккаунтов TikTok, выдающих себя за реальных пользователей из Германии, Франции, Польши, Израиля и Украины. В аккаунтах использовались украденные фотографии профилей, в том числе фотографий таких знаменитостей, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Колин Фаррелл.

Используя комбинацию поиска по хэштегам и собственные рекомендации TikTok, BBC Verify смогла отследить сотни подобных видеороликов, нацеленных на десятки украинских чиновников.

Видео дня

За редким исключением, в таких аккаунтах было опубликовано только по одному видео — тактика, по словам TikTok, является новой и направлена на уклонение от обнаружения и манипулирование системой платформы для рекомендации видео пользователям.

Судя по всему, эти усилия были скоординированы: иногда видео, выпущенные разными аккаунтами в один и тот же день, содержали одинаковые или очень похожие сценарии.

Кроме того, в ходе расследования BBC Verify обнаружила косвенные доказательства, указывающие на возможное российское происхождение сети.

К ним относятся лингвистические ошибки, типичные для русскоязычных, в том числе некоторые русские фразы, которые не используются в других языках. Кроме того, многие видеоролики содержали ссылки на веб-сайт, который ранее в компании Meta обозначили как часть связанной с Россией сети, выдававшей себя за законные западные новостные сайты.

"Многие видео, проанализированные BBC Verify, были нацелены на экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников, изображая их одержимыми деньгами и не заботящимися ни о простых украинцах, ни о военных действиях. Они избегали прямых обвинений в правонарушениях, но подразумевали, что политики покупали роскошную недвижимость или товары во время войны - утверждения, которые при проверке всегда оказывались ложными", - пишет BBC.

Когда ВВС сообщило о своих выводах TikTok, там заявили о начале собственного расследования, в ходе которого обнаружили фейковые видео на двух дополнительных языках — итальянском и английском.

В то же время, через несколько недель после этого журналистам BBC приложение рекомендовало еще десятки видео, которые, очевидно являются частью той же сети. При этом некоторые из них были опубликованы совсем недавно, в конце ноября.

Российская пропаганда - что известно

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о подготовке дезинформационной кампании против руководства Украины. В частности, готовятся соответствующие публикации иностранные журналисты, которые работали в РФ.

Как отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, главная цель активизации российской дезинформационной атаки против Украины в иностранных СМИ направлена на ослабление международной коалиции.

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