Речь идет о BBC, Sky News, Financial Times, Daily Telegraph, Independent и Guardian.

Россия запретила въезд десяткам британских журналистов и представителей оборонной сферы.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российский МИД, в целом РФ запретила въезд 49 британским журналистам и представителям оборонной сферы, заявив, что они распространяют ложную информацию о войне в Украине или несут ответственность за поставки оружия в страну.

В частности, 29 журналистов, которые внесены в черный список, "причастны к умышленному распространению ложной и односторонней информации" о России и событиях в Украине и на Донбассе, говорится в сообщении российского МИД.

"Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", – говорится в сообщении.

Журналисты представляют крупные СМИ, в частности BBC, Sky News, Financial Times, Daily Telegraph, Independent и Guardian. В список входят ведущие новостей, редакторы и старшие менеджеры.

20 британским военным чиновникам и деятелям, которые, по словам Москвы, связаны с оборонной промышленностью, также запретили въезд в Россию. Отмечается, что они "причастны к принятию решений по поставкам оружия в Украину".

Список людей, связанных с обороной, включает заместителя министра обороны Великобритании, командующего Королевским флотом, трех членов парламента и руководителей оборонных подрядчиков BAE Systems и Thales.

Сейчас правительство Великобритании предложило Украине военную поддержку на сумму более 750 миллионов фунтов (937 миллионов долларов), включая системы противовоздушной обороны, тысячи противотанковых ракет, различные виды боеприпасов, сотни единиц бронетехники и другое оборудование.

Ранее российский журналист объяснил, почему война в Украине закончится нескоро.

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