Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором гигантскую ракету транспортируют в шахту и загружают туда.

Российские ракетные войска загрузили новую межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахту на базе Козельск в Калужской области, к юго-западу от Москвы.

Ракета РС-24 ("Ярс") длиной 23 метра предназначена для доставки разделяющихся головных частей независимого наведения (РГЧ), которые позволяют ракете доставлять несколько ядерных боеголовок по различным целям, пишет Reuters.

"На Козельском соединении РВСН погрузили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахтную пусковую установку", - сообщили в Минобороны.

Видео дня

Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором гигантскую ракету транспортируют в шахту и загружают в шахту. Видео сопровождалось громкой рок-музыкой.

Ядерный потенциал РФ - детали

Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, за ней следуют США. Вместе Россия и США контролируют более 90% мирового ядерного оружия.

По данным Федерации американских ученых, у России имеется около 5889 ядерных боеголовок, а у США - около 5244. Из них у России и США развернуто примерно по 1670 стратегических ядерных боеголовок.

Россия провалила испытания носителей ядерного оружия-ракет "Ярс" и "Булава". Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, недавние испытания ракет были неудачными. Хоть россияне и хвастались якобы успешными пусками.

"Запуск ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" (Архангельская обл.) по цели на полигоне "Кура" (Камчатка) осуществил боевой расчет 33 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. По данным ГУР, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора России 25 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Так же неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз засвидетельствовало ее ненадежность.

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