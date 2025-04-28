Военные расходы Украины более чем в два раза меньше, нежели у РФ, - SIPRI

Россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной.

Военные расходы в Европе выросли на 17 процентов до 693 миллиардов долларов и стали основным фактором глобального роста в 2024 году. Об этом говорится в отчете института SIPRI.

Отмечается, что поскольку война в Украине длилась третий год, военные расходы продолжали расти по всему континенту, в результате чего европейские военные расходы превысили уровень, зафиксированный в конце Холодной войны. Все европейские страны увеличили свои военные расходы в 2024 году, за исключением Мальты.

Общие военные расходы Украины выросли на 2,9 процента и достигли 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43 процентам расходов России. Украина в 2024 году имела самую большую военную нагрузку среди всех стран, составляющую 34 процента ВВП.

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Военные расходы России достигли оценочных 149 миллиардов долларов в 2024 году, что на 38 процентов больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем в 2015 году. Это составило 7,1 процента ВВП России и 19 процентов всех государственных расходов России.

"Россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной. В настоящее время Украина направляет все свои налоговые поступления на свои военные нужды. В таком ограниченном фискальном пространстве Украине будет сложно продолжать увеличивать свои военные расходы", - сказал Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Важно, что несколько стран Центральной и Западной Европы столкнулись с беспрецедентным ростом своих военных расходов в 2024 году, поскольку они реализовали новые обязательства по расходам и масштабные планы закупок. Военные расходы Германии увеличились на 28 процентов и достигли 88,5 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшим тратителем в Центральной и Западной Европе и четвертым по величине в мире. Военные расходы Польши выросли на 31 процент до 38,0 миллиардов долларов в 2024 году, что составляет 4,2 процента ВВП Польши. Лоренцо Скараццато, научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI, сказал:

"Впервые после воссоединения Германия стала крупнейшим военным тратителем в Западной Европе, что стало возможным благодаря специальному оборонному фонду в размере 100 миллиардов евро, объявленному в 2022 году. Последние политические меры, принятые в Германии и многих других европейских странах, свидетельствуют о том, что Европа вступила в период высоких и растущих военных расходов, которые, вероятно, продолжатся в обозримом будущем".

Производство оружия в Украине

Украина увеличила производство своей 155-мм самоходной артиллерийской системы "Богдана 2С22" с шести единиц в месяц в 2023 году до 36. В Агентстве по оборонным закупкам Украины заявили, что увеличение производства стало возможным "благодаря поддержке европейских партнеров", которые инвестировали в оборонно-промышленную базу страны.

Указывается, что 85% компонентов для "Богданы" уже производятся в Украине, и к концу года планируется увеличить этот показатель до 95%.

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