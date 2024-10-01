Кремль уверяет об отсутствии "иллюзий", учитывая "двухпартийный антироссийский консенсус" в Соединенных Штатах.

В Москве заявили, что РФ должна подготовиться к длительной конфронтации с Соединенными Штатами - заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков утверждает, что страна-агрессор полна решимости.

Как пишет Reuters, война, которая длится в Украине 2,5 года, спровоцировала самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, который считается ближайшим к развязыванию ядерной войны между двумя сверхдержавами - СССР и США - во время так называемой "холодной войны".

Отмечается, что, согласно заявлениям официальных представителей РФ, сейчас конфликт набирает опасной фазы.

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"Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев призывает союзников Киева позволить Украине запускать западные ракеты большей дальности вглубь России, чтобы ограничить возможности Москвы по нанесению ударов. Рябков, который занимается контролем над вооружениями и отношениями с Вашингтоном, заявил, что у Москвы нет иллюзий относительно отношений, учитывая "двухпартийный антироссийский консенсус" в Соединенных Штатах", - говорится в публикации.

В частности, Рябков заявил во вторник, что РФ "должна готовиться к долгосрочному противостоянию с этой страной". Его процитировало российское государственное агентство РИА:

"Мы готовы к этому во всех смыслах. Мы посылаем все сигналы предупреждения нашему противнику, чтобы он не недооценивал нашей решимости".

Reuters также отмечает, что кремлевский лидер Владимир Путин на прошлой неделе предупредил Запад о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней будут нанесены удары обычными ракетами. Он также сказал: Москва будет считать любое нападение на нее, поддержанное ядерной державой, "совместным нападением".

История "Холодной войны"

Холодная война - глобальное геополитическое, военное, технологическое, экономическое и идеологическое противостояние мирового масштаба в 1946-1991 годах между двумя блоками государств с различными социальными и экономическими системами. С одной стороны - социалистическим, во главе с СССР, с другой - капиталистическим, во главе с США. Конфликт завершился фактической победой США и распадом СССР. Холодная война сопровождалась гонкой обычных и ядерных вооружений, что порой грозило привести к третьей мировой войне.

Как утверждают исследователи, хотя США и СССР не вступали официально в непосредственное военное столкновение, их соперничество за влияние приводило к вспышкам локальных вооруженных конфликтов в разных частях мира. Советско-китайский раскол, начавшийся в конце 1950-х, пик напряженности в котором пришелся на 1969 год, значительно ослабил позиции социалистического блока. КНР и несколько ее союзников отошли от безоговорочной поддержки СССР и конфронтации с США, что в результате повлияло на результат глобального противостояния.

Война России против Украины

Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал предоставление разрешения Украине бить по целям в РФ дальнобойным оружием Запада. Впрочем, он отметил, что такие решения должны принимать союзники, которые передают это оружие. Об этом генсек заявил на первой пресс-конференции после официального вступления в должность. В частности, Рютте призвал не забывать, что Украина ведет оборонительную войну, а не захватническую.

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