Первый запуск 21 марта был отменен за 20 секунд до старта.

Росскийская ракета-носитель с космическим кораблём "Союз МС-25" сегодня стартовала к МКС с аэродрома Байконура после первой неудачной попытки запуска в четверг, 21 марта.

Как сообщают росСМИ, на борту пилотируемого корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Беларуси Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

В "Роскосмосе" сообщили, что корабль выведен на заданную орбиту, все оборудование работает штатно. Стыковка с МКС намечена на вечер 25 марта.

Ранее запуск планировался на 21 марта, но его отменили буквально за 20 секунд до старта и перенесли на 23 марта.

При этом в "Роскосмосе" сравнили неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля "Союз МС-25" 21 марта, с "закипанием аккумулятора" у автомобиля.

Историк космонавтики Александр Железняков в интервью агентству ТАСС отметил, что инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" всего за 20 секунд до старта произошел впервые в истории советской и российской космонавтики.

"Такого конкретно никогда еще не было. В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой "старт" пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а с пилотируемым — нет", — заявил Железняков.

Неудачи России в космосе

Ранее первая попытка России после развала СССР совершить посадку на Луну завершилась грандиозной неудачей - российский спутник "Луна-25" разбился при попытке совершить посадку.

Неудача оказалать тем более грандиозной, что всего через несколько дней Индия смогла успешно осуществить лунную миссию, приземлив свой спутник "Чандраян" на южном полюсе Луны.

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