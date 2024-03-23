Росскийская ракета-носитель с космическим кораблём "Союз МС-25" сегодня стартовала к МКС с аэродрома Байконура после первой неудачной попытки запуска в четверг, 21 марта.
Как сообщают росСМИ, на борту пилотируемого корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Беларуси Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.
В "Роскосмосе" сообщили, что корабль выведен на заданную орбиту, все оборудование работает штатно. Стыковка с МКС намечена на вечер 25 марта.
Ранее запуск планировался на 21 марта, но его отменили буквально за 20 секунд до старта и перенесли на 23 марта.
При этом в "Роскосмосе" сравнили неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля "Союз МС-25" 21 марта, с "закипанием аккумулятора" у автомобиля.
Историк космонавтики Александр Железняков в интервью агентству ТАСС отметил, что инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" всего за 20 секунд до старта произошел впервые в истории советской и российской космонавтики.
"Такого конкретно никогда еще не было. В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой "старт" пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а с пилотируемым — нет", — заявил Железняков.
Неудачи России в космосе
Ранее первая попытка России после развала СССР совершить посадку на Луну завершилась грандиозной неудачей - российский спутник "Луна-25" разбился при попытке совершить посадку.
Неудача оказалать тем более грандиозной, что всего через несколько дней Индия смогла успешно осуществить лунную миссию, приземлив свой спутник "Чандраян" на южном полюсе Луны.