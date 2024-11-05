Два устройства, взорвавшиеся в логистических центрах компании DHL, могли быть частью более широкого замысла России.

Россия готовилась к совершению терактов на бортах грузовых или пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Западные спецслужбы считают, что два зажигательных устройства, отправленные через службу DHL, были частью тайной российской операции, которая в конечном итоге имела целью вызвать пожары на бортах гражданских самолетов. Издание напомнило, что эти устройства взорвались в июле в логистических центрах DHL. Произошло это в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме.

"Взрывы вызвали многонациональную гонку по поиску виновных. Сейчас следователи и шпионские агентства в Европе выяснили, как были изготовлены устройства – электромассажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния, – и пришли к выводу, что они были частью более широкого российского заговора", – пишет WSJ.

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Сотрудники службы безопасности говорят, что электромассажеры, отправленные в Великобританию из Литвы, похоже, были пробной попыткой выяснить, как пронести такие зажигательные устройства на борт самолетов, следующих в Северную Америку.

Примечательно, что поиски причастных не ограничились только Германией и Англией, где прозвучали взрывы. Национальная прокуратура Польши сообщила об аресте четырех человек в связи с пожарами – власти страны и обвинили их в участии в диверсионных или террористических операциях от имени иностранной разведки. Польша сотрудничает с другими странами, чтобы найти еще по меньшей мере двух подозреваемых.

"Целью группы было также тестирование канала передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду", – заявили в прокуратуре, не уточнив, кто именно руководил деятельностью группы.

Издание отметило, что Польша не называла имен четырех человек, арестованных в связи с инцидентами с зажигательными устройствами. Также остаются неизвестными их национальности.

Великобритания расследует инцидент со взрывом в Бирмингеме в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в Европе. Никого не арестовывали, заявил представитель контртеррористической полиции страны. В свою очередь, глава агентства внутренней безопасности Германии Томас Хальденванг заявил законодателям страны, что никто не пострадал из-за задержки рейса. Он назвал это "счастливым стечением обстоятельств".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на запрос The Wall Street Journal заявил, что в Кремле "никогда не слышали никаких официальных обвинений" в причастности России.

Взрывы в центрах DHL: что известно

В октябре издание The Times писало, что российских шпионов подозревают в установке зажигательного устройства в самолете в Великобритании. Он позже загорелся на складе DHL в Бирмингеме.

Великобритания сотрудничала с правоохранительными органами других стран, чтобы установить, была ли связь с аналогичными недавними инцидентами на континенте.

Отмечалось, что посылка в Бирмингем прибыла по воздуху, что подчеркивает безрассудство инцидента. Компания DHL сообщила, что принимает меры "для защиты своей сети, персонала и активов, а также клиентских грузов".

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