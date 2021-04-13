Россия направила в Черное море 15 военных кораблей Каспийской флотилии.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Как сообщается, сейчас отряд кораблей продолжил межфлотский переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.
На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов. Корабли прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.
"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях. Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.
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