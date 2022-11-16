Украинский министр отметил необходимость закрытия неба.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал российский ракетный удар по Польше.

В Тwitter он написал, что о возможности такой ситуации Украина предупреждала, призывая закрыть небо. Он подчеркнул необходимость принятия важных решений.

"Польша. Это не самоисполняющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ. Не для российских неуправляемых ракет. Не из-за той угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Время выигрывать", - написал он.

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В Польше упали российские ракеты - что происходит после атаки РФ в стране-соседке Украины

15 ноября во время массированного ракетного удара России по территории Украины 2 российские ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 16 ноября Совет нацбезопасности.

МИД Польши подтвердил падение российской ракеты на территории страны и вызвал посла РФ. Спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил, что в 15:40 в селе Пшеводув Грубешевском уезда Люблинского воеводства "упала ракета российского производства, погибли двое граждан Республики Польша".

В Минобороны РФ традиционно отрицают причастность к атаке.

Дуда сказал, что на месте инцидента сейчас ведутся следственные действия и добавил, что президент США Джо Байден пообещал отправить американских экспертов, которые помогут в исследовании места происшествия. Вместе с тем президент Польши заявил, что пока нет "убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету".

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