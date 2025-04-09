Известно, что сейчас в Пентагоне продолжается пересмотр общей численности войск страны.

Члены Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий резко раскритиковали сообщения о том, что администрация президента Дональда Трампа может уменьшить количество американских войск в Европе. По их словам, США должны поддерживать своих союзников по НАТО, пишет The Washington Times.

В частности республиканец от штата Мичиган Майкл Роджерс заявил, что США не должны сокращать количество своих войск в Европе и подчеркнул, что он выступает против любого плана отказа Америки от командования в НАТО. Известно, что США исторически занимают должность Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR).

"Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, включая наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США", - отметил он.

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Также республиканец от штата Огайо Майкл Тернер сказал, что "идиотизм того факта, что обсуждается", а именно отказ от роли главы НАТО, "просто за пределами моего понимания".

В то же время Кэтрин Томпсон, которая исполняет обязанности помощника министра обороны по международным делам, не раз подчеркивала, что в Пентагоне продолжается пересмотр общей численности войск, поэтому никаких решений еще не принято. Позже ее снова спросили, откажутся ли США от должности SACEUR, она заверила:

"Мой окончательный ответ - нет".

В свою очередь глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что Америка должна сохранить ту численность своих войск в Европе, которая есть сейчас (речь идет о 100 тысячах бойцов).

По его словам, если США сократят количество этих солдат, то в случае непредсказуемых событий американцам понадобится больше времени, чтобы отреагировать на любой кризис в той или иной стране НАТО.

"Очевидно, что перенос событий на другую сторону Атлантики увеличивает пространственно-временной вызов", - отметил он.

Каволи добавил, что нынешнее количество войск и возможностей США в Европе "сдерживают Россию".

В свою очередь ведущий демократ в комитете Адам Смит тоже призвал продолжать поддерживать Европу и Украину, а также раскритиковал Трампа за политику в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Войска США в Европе - что известно

Ранее издание NBC News писало, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных. Цифры все еще обсуждаются, однако предложение может включать вывод до половины сил, которые отправил в Европу бывший президент США Джо Байден после начала полномасштабного вторжения РФ против Украины.

В то же время в Financial Times сообщали, что США могут вывести войска НАТО из стран Балтии. По словам экспертов, такое решение сделает территории Европы уязвимыми для российской армии.

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