Ситуация может измениться в условиях нестабильности в Сирии, предупредил собеседник издания.

Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме, сообщили источники издания Bloomberg, знакомые с этим вопросом в Москве, Европе и на Ближнем Востоке.

Министерство обороны в Москве считает, что у него есть неофициальная договоренность с "Хайят Тахрир Аш-Шам" (ХТС) о том, что министерство обороны может оставаться на сирийских базах, указал собеседник в России.

Ситуация может измениться в условиях нестабильности в Сирии, предупредил он.

Видео дня

Военно-морская база является единственным российским центром на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций по безопасности в Африке, позволяя проецировать политическое и экономическое влияние и восстановить часть авторитета Москвы на континенте времен Холодной войны.

Падение режима Асада в Сирии

В выходные Кремль отправил Асада и его семью в изгнание в Россию, убедив сирийского диктатора в том, что он проиграл войну с повстанческими группировками, наступающими на столицу Дамаск.

Падение режима фактически лишило смысла 49-летнюю аренду баз, которую Россия получила в 2017 году, через два года после того, как Путин направил своих военных на усиление сил Асада и оттеснение бойцов оппозиции.

Бывшая правящая партия Сирии Баас, которой десятилетиями руководила семья экс-президента Башара Асада, заявила о временном приостановлении своей работы. Они передадут все имущество, финансы и оружие сирийским правительственным органам.

Вас также могут заинтересовать новости: