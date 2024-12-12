Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме, сообщили источники издания Bloomberg, знакомые с этим вопросом в Москве, Европе и на Ближнем Востоке.
Министерство обороны в Москве считает, что у него есть неофициальная договоренность с "Хайят Тахрир Аш-Шам" (ХТС) о том, что министерство обороны может оставаться на сирийских базах, указал собеседник в России.
Ситуация может измениться в условиях нестабильности в Сирии, предупредил он.
Военно-морская база является единственным российским центром на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций по безопасности в Африке, позволяя проецировать политическое и экономическое влияние и восстановить часть авторитета Москвы на континенте времен Холодной войны.
Падение режима Асада в Сирии
В выходные Кремль отправил Асада и его семью в изгнание в Россию, убедив сирийского диктатора в том, что он проиграл войну с повстанческими группировками, наступающими на столицу Дамаск.
Падение режима фактически лишило смысла 49-летнюю аренду баз, которую Россия получила в 2017 году, через два года после того, как Путин направил своих военных на усиление сил Асада и оттеснение бойцов оппозиции.
Бывшая правящая партия Сирии Баас, которой десятилетиями руководила семья экс-президента Башара Асада, заявила о временном приостановлении своей работы. Они передадут все имущество, финансы и оружие сирийским правительственным органам.