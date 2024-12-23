Россия собирается стать одним из крупнейших строителей новых атомных станций в мире.

Россия строит более 10 атомных энергоблоков за рубежом. В Москве стремятся удовлетворить растущий спрос на энергию, который возник из-за искусственного интеллекта и развивающихся рынков.

Об этом заявил специальный представитель Кремля по международному сотрудничеству в области устойчивого развития Борис Титов в интервью Financial Times.

"Мы строим более 10 различных блоков по всему миру. Нам нужно много энергии. Мы не сможем обеспечить ее без использования ядерной энергии. Мы знаем, что она безопасна, она не производит выбросов, поэтому она очень чистая", - сказал он.

Видео дня

Отмечается, что РФ занимается строительством атомных энергоблоков в Бангладеше, Египте, Индии, Иране, Китае и Турции. Страна хочет усилить свою роль крупного поставщика ядерной энергии, несмотря на западные санкции против на нефтегазового сектора в ответ на войну против Украины.

Титов рассказал журналистам, что Россия собирается стать одним из крупнейших строителей новых атомных станций в мире. По его словам, в Москве ожидают высокий спрос на атомную энергию в развивающихся странах и технологических компаниях.

Помимо этого в издании напомнили, что в прошлом году Норвежский институт международных отношений говорил о том, что строительство реакторов, поставки топлива и другие энергетические услуги РФ охватывают 54 страны мира.

Титов упомянул в разговоре с журналистами венгерскую АЭС "Пакш-2", а также энергоблоки в Бангладеше и Турции. Ожидается, что Россия также построит завод с малыми модульными реакторами в Узбекистане, а с правящей хунтой Буркина-Фасо Москва подписала соглашение на 2023 год.

В издании подчеркнули, что многие западные правительства пытаются противостоять ядерному влиянию России. Например, в мае 2024 года в США запретили импорт российского обогащенного урана. Многие восточноевропейские страны подписали контракты на поставку топлива для реакторов советской эпохи с американской компанией Westinghouse после вторжения РФ в Украину, но не Венгрия.

Кроме того, новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен призывал европейские страны освободиться от импорта российского топлива к 2027 году, добавили журналисты. Тем не менее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявляли, что будут блокировать любые шаги по ограничению гражданской атомной энергетики РФ.

Несмотря на это, опасения, что Россия может создать критический дефицит ядерного топлива для блока, как это произошло с газом в 2022 году, преувеличены, сказал высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии изданию.

""Росатом" кровно заинтересован в том, чтобы быть надежным", - подчеркнул он.

В издании поделились, что многие развивающиеся страны рассматривают атомную энергетику для удовлетворения потребностей в экологически чистой энергии. Это открывает новые потенциальные рынки для России.

Министр природных ресурсов и экологической устойчивости Малайзии Ник Назми Ник Ахмад сообщил журналистам, что его страна изучает возможность внедрения ядерной энергетики. Тем не менее он не назвал государства, с которыми рассматривается партнерство.

Торговля с Россией - последние новости

Ранее Великобритания объявила о новой волне санкций, направленных против незаконной торговли золотом, которая финансирует военные действия российского президента Владимира Путина в Украине. Также правительство страны заморозило активы четырех человек, причастных к контрабанде золота.

Кроме того, посол Москвы в Нью-Дели Денис Алипов заявлял, что банки в Индии опасаются способствовать торговле с российскими компаниями, чтобы не попасть под санкции США. В РФ выразили надежду, что банковское сообщество Индии изменит свое отношение к этому вопросу.

Вас также могут заинтересовать новости: