РФ использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и уклонения от санкций, отметили в МИД Великобритании.

Западные санкции против РФ работают плохо, однако их продолжают расширять. В понедельник, 9 декабря, Великобритания объявила о новой волне санкций, направленных против незаконной торговли золотом, которая финансирует военные действия российского президента Владимира Путина в Украине и подпитывает коррупцию, пишет Reuters.

Отмечается, что правительство Великобритании заморозило активы четырех человек, причастных к контрабанде золота. Еще один человек подпадает под санкции за покупку российского золота на сумму более 300 млн долларов, обеспечив доход российскому правительству.

"Нелегальное золото является покушением на законную торговлю ценным товаром, подпитывает коррупцию, подрывает верховенство права и закрепляет нарушения прав человека, такие как детский труд. Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и уклонения от санкций, поддерживая таким образом военные усилия Путина", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Видео дня

Санкции против России - последние новости

2 декабря новый председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа планирует усилить давление на российскую экономику и еще больше ослабить способность Кремля вести войну.

Также мы рассказывали, что ЕС давит на США с целью смягчения санкций против российского "Газпромбанка". Это финансовое учреждение является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в ЕС. Дискуссии продолжаются даже после того, как правитель РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому иностранные покупатели использовали бы только этот банк при покупке российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: