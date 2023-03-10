Россия считает, что поставки трофейного западного оружия Ирану будут стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.

Россия могла заполучить на поле боя некоторую часть оружия и оборудования, предоставленного США и НАТО, и отправить их в Иран. Там, по мнению США, Тегеран попытается перепроектировать системы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом. По их словам, за последний год зафиксировано несколько случаев, когда российские силы захватили переносное оружие, включая противотанковые комплексы Javelin, которые украинские силы время от времени были вынуждены оставлять на поле боя.

Источники отмечают, что во многих из этих случаев Россия отправляла оборудование в Иран для разборки и анализа, чтобы, вероятно, иранские военные попытались создать свою собственную версию оружия.

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Россия считает, что поставки трофейного западного оружия Ирану будут стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.

Официальные лица США не считают, что проблема имеет широкое распространение или является систематической, а украинские военные с самого начала войны взяли за правило сообщать Пентагону о любых потерях техники, предоставленной США. Тем не менее официальные лица США признают, что этот вопрос сложно отследить.

Пока неизвестно, удалось ли Ирану успешно перепроектировать какое-либо американское оружие, захваченное в Украине. Но Тегеран уже демонстрировал высокое мастерство в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

Например, ключевое оружие на вооружении Ирана, противотанковая управляемая ракета Toophan, была переделана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы также перехватили произведенный в США беспилотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" и перепроектировали его, чтобы создать новый БпЛА, который пересек воздушное пространство Израиля в 2018 году, прежде чем был сбит.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее издание WSJ писало, что Россия передала Ирану вооружение, которое оккупантам удалось захватить в боях с украинской армией. В дальнейшем Тегеран планирует реконструировать вооружение и снова отдать Москве для использования в войне против Украины.

Также Иран и Россия договорились построить в городе Елабуга (Республика Татарстан) новый завод по производству БПЛА для войны в Украине.

Тем временем 24 февраля в США объявили новый пакет оборонной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Новая помощь предусматривает обязательство США передать Украине в долгосрочной перспективе боеприпасы для HIMARS, для артиллерии 155 мм и дополнительные беспилотные летательные аппараты и средства для противодействия вражеским беспилотникам.

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