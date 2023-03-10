Минск хочет после переговоров подписать документы об "отношениях в сферах взаимного интереса".

Белорусский президент Александр Лукашенко запланировал на 12-13 марта провести официальный визит в Иран. Как сообщает "Пул Первого", в Тегеране диктатор встретится с президентом Ибрагимом Райси.

Основной акцент в Иране будет посвящен развитию взаимодействия всего спектра двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве. Между сторонами планируется обсуждение реализации совместных проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Также отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

"По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса", - отмечает "Пул Первого".

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В частности будет подписана комплексная "дорожная карта" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном. Это будет одно из центральных событий визита Лукашенко.

Также в планах белорусского диктатора за эти два дня провести встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Ранее Райси и Лукашенко встречались на саммите ШОС в узбекской Самарканде в сентябре прошлого года. Тогда они поручили своим внешнеполитическим ведомствам сделать проверку отношений между странами и нарастить мощность сотрудничества.

Лукашенко и его работа на международной арене: что известно

В конце января президент прибыл с визитом в Зимбабве и подарил африканской стране трактор.

17 февраля Лукашенко встретился с Путиным в России для переговоров по российско-белорусскому сотрудничеству. В частности они вели речь о противостоянии западным странам.

В начале марта белорусский диктатор улетел в Китай для подписания ряда договоров о сотрудничестве с Пекином. Там Лукашенко заявил о поддержке КНР Минском на счет всех чувствительных вопросов.

Вместо этого в Институте изучения войны уверяют, что визит Лукашенко в Пекин имел цель помочь России западные санкции. Кроме этого у него были возможность удовлетворить и собственные потребности.

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