Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто раскритиковал Турцию за предоставление военной помощи украинской армии.

В интервью Hurriyet он заявил, что Москва "высоко ценит" усилия Анкары по урегулированию войны, однако та продолжает военно-техническое сотрудничество с Киевом. "Турецкое оружие используется Вооруженными силами Украины для убийства российских военнослужащих и мирных жителей", - сказал он.

Лавров уверяет, что Россия якобы открыта к политическому решению по войне, однако речь должна идти не о временном прекращении огня, а об "устранении первопричин":

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"К ним относятся расширение НАТО на восток, угрозы жизненно важным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины".

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