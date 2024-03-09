Глава турецкого МИД заявил, что ни Киев, ни Москва не готовы сесть за стол переговоров.

Официальные лица Турции и США провели всесторонние переговоры. Стороны обсудили войну в Украине и в секторе Газа, а также ряд других вопросов.

Издание Reuters пишет, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что официальные лица стран провели несколько раундов переговоров по таким темам, как Сирия, Украина, сектор Газа, сотрудничество в оборонной промышленности, энергетика и борьба с терроризмом.

"В настоящее время, особенно учитывая тот момент, которого мы достигли, с обновленной психологией, более позитивной повесткой дня, у нас есть возможность продолжить наш путь, открыв новую страницу. Справляясь с проблемами, с которыми мы сталкиваемся сейчас, важно также осознать совместный потенциал, который могут создать две страны, и возможности, которые они могут принести", - заявил дипломат.

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По его словам, он подтвердил необходимость немедленного прекращения огня в Газе и подчеркнул, что страны должны сделать больше, чтобы облегчить гуманитарную катастрофу и проложить путь к решению проблемы двух государств.

Он также обсудил пути прекращения российского вторжения в Украину с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, повторив, что Анкара считает, что настало время обсудить прекращение войны, но Турция не видит такой готовности со стороны Киева и Москвы.

"Нам нужна основа для разговора, для прекращения этой войны и для диалога, чтобы предотвратить более серьезные кризисы, и мы призываем к этому", - отметил Фидан.

Также дипломат отметил, что Турция сохраняет свою позицию по Сирии и по истребителям F-35, заявив, что Анкара должна получить истребители за оплату и работу, которую она проделала в качестве производителя. Он сказал, что Турция открыта для обсуждения этого вопроса, но Вашингтон должен быть "непредвзятым".

Рабочий визит Зеленского в Турцию - главные новости

Президент Владимир Зеленский 8 марта провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил, что Украина хочет от Турции помощи в освобождении пленных из Российской Федерации.

В свою очередь турецкий лидер заявил о готовности провести мирный саммит с участием РФ для прекращения войны.

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