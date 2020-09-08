Родненков и Кравцов прибыли в Киев / фото УНИАН, Ратинский Вячеслав
Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пока не планируют запрашивать политического убежища в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили во время пресс-конференции в Киеве.
"У нас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не запрашивали какого-то статуса. Планируем ли обращаться за политическим убежищем, честно говоря, мы еще не успели с Антоном этот вопрос обсудить", - сказал Кравцов.
Родненков при этом добавил, что таких планов пока нет.
Что происходит в Беларуси: хронология протестов
- В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.
- По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тихановская, которая 11 августа уехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.
- В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета. 24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».
- 5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.
- Сегодня, 8 сентября, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил интернет-изданию TUT.BY, что члены Координационного совета Родненков, Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.
- Позже Бычковский уточнил, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.
- Вечером стало известно, что Родненков и Кравцов приехали в Киев.
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