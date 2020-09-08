Родненков и Кравцов по прибытии в Украину провели пресс-конференцию в Киеве.

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пока не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили во время пресс-конференции в Киеве.

"У нас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не запрашивали какого-то статуса. Планируем ли обращаться за политическим убежищем, честно говоря, мы еще не успели с Антоном этот вопрос обсудить", - сказал Кравцов.

Родненков при этом добавил, что таких планов пока нет.

Что происходит в Беларуси: хронология протестов

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, которая 11 августа уехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета. 24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

Сегодня, 8 сентября, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил интернет-изданию TUT.BY, что члены Координационного совета Родненков, Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.

Позже Бычковский уточнил, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.

Вечером стало известно, что Родненков и Кравцов приехали в Киев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко