В ежегодном отчете Норвежской разведывательной службы предупредили о важности сдерживания ядерной опасности со стороны РФ.

Разведка Норвегии призвала мир обратить внимание на присутствие российских субмарин в Арктике, которые могут иметь на вооружении тактическое ядерное оружие.

О возможной опасности говорится в ежегодном отчете Норвежской разведывательной службы. Там призвали активизировать усилия по "ядерному сдерживанию РФ" в северных водах Арктики, ведь угроза становится "более существенной".

"Поскольку значение ядерного оружия и стратегического сдерживания растет, оборона Северным флотом военных баз на Кольском полуострове, Северном бастионе и в Баренцевом море также становится все более важной", - отметили там.

В ответ на просьбу журналистов Politico предоставить более подробную оценку соответствующих рисков, разведчики отметили, что ключевые силы ядерного сдерживания сейчас находятся на подводных кораблях Северного флота РФ.

Издание пишет, что некоторые эксперты расценили итоги отчета как предупреждение относительно того, что РФ впервые имеет тактическое ядерное оружие на борту своих военных кораблей после распада Советского Союза и окончания холодной войны.

Со своей стороны старший научный сотрудник Института по исследованию проблем разоружения ООН Павед Подвиг заявил, что это маловероятно. По его мнению, разведка имела в виду не сам факт вооружения российских кораблей ядерным тактическим оружием, а теоретическую способность флота РФ разместить его.

Также он добавил, что разведка США пока не видит никаких признаков размещения ядерного оружия в Арктике со стороны России.

"В то время как у России также есть подводные лодки, противоспутниковое оружие и кибервозможности, которые могут угрожать Норвегии и военному альянсу НАТО, тактическое ядерное оружие является особенно серьезной угрозой в нескольких оперативных сценариях, в которые могут быть вовлечены страны НАТО", – говорится в норвежском отчете.

Также там отметили намерения РФ модернизировать собственную ядерную отрасль, хотя существенных изменений в ядерной доктрине не следует ожидать.

Ядерное сдерживание РФ в Арктике

Сейчас Россия продолжает развивать свои военные базы в северных регионах вблизи Арктики.

Недавно журналисты CNN провели расследование по ряду российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос в Арктике, которые РФ за последний год значительно улучшила. Там констатировали, что арктический регион уже давно считается ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны. Сейчас в этом районе располагается значительная часть современного ядерного оружия и подводных лодок.

16 сентября 2022 года Россия начала подготовку к потенциальным боевым действиям в Арктическом регионе в рамках военных учений "Умка-2022". Тренировку флот РФ проводил в водах Северного Ледовитого океана – как раз напротив Аляски.

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