Сообщается, что большая часть из улетевших вертолетов и самолетов находилась в Беларуси с начала января 2023 года.

Вся российская авиация покинула Беларусь. Произошло это еще 5 августа, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В частности, сообщается, что:

с аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" (Брянская область РФ) улетели 11 российских вертолетов (4 Ми-8 и 7 Ми-24);

с аэродрома "Барановичи" в РФ улетело 9 российских истребителей Су-34 и Су-30СМ.

"Большая часть из улетевших вертолетов и самолетов находилась в Беларуси с начала января 2023 года и таким образом, авиационный компонент российской группировки войск в Беларуси перестал существовать. На 1 сентября в Беларуси оставался только один штурмовик Су-25 ВКС РФ, который прилетел в "Мачулищи" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида", - говорится в сообщении.

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Беларусь отправила военных в РФ на авиабазу с МиГ-31К

Напомним, ранее сообщалось, что беларуские военнослужащие отправились в Россию на курс боевой подготовки на аэродром базирования истребителей МиГ-31К.

Отмечалось, что военных отвезли на авиабазу "Саваслейка" (Нижегородская область РФ). Известно, что там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

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