Теперь режим Беларуси с осторожностью анонсирует поставки самолетов Су-30СМ, а вопрос о передаче Ми-35М замалчивается.

Российская Федерация обманула лидера Беларуси Александра Лукашенко, пообещав усилить авиационный флот поставками ударных вертолетов Ми-35М.

Теперь его соблазняют иным оружием - самолетами Су-30СМ, их пообещали поставить до конца года. Об это заявил командующий ВВС и войск ПВО Андрей Лукьянович во время своего доклада, сообщает "БЕЛТА".

"Мы ожидаем в этом году поставку новых зенитных ракетных комплексов. И для авиации - новые самолеты Су-30СМ", - указал он.

Видео дня

Однако не факт, что это обещание Россия сдержит. Проект Беларускі Гаюн обратил внимание, что в феврале 2023 года командующий ВВС уже упоминал о поставках 4 вертолетов Ми-35М, которые должна была передать Россия до начала апреля.

Сейчас эта тема замалчивается в белорусском командовании: вчера во время доклада Лукьянович ни разу не упомянул о Ми-35М. А по состоянию на май 2023 года самолеты до Беларуси не долетели.

"Из этого можно сделать вывод, что поставка указанных вертолетов если не отменена окончательно, то по крайней мере отложена на неопределенный срок. А Лукьянович уже побаивается называть конкретные дедлайны поставки вертолетов, ведь срок за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности ВС РБ" никто не отменял, - пишет Гаюн.

По данным мониторинговой группы, один образец Ми-35М вскоре представят на выставке MILEX-2023, которая пройдет с 17 по 20 мая в Минске (мероприятие организовал "Рособоронэкспорт"). Однако даже этот "экспонат" еще не вылетал из России: "Остается надеяться, что подчиненные Лукьяновича воспользуются возможностью хотя бы посмотреть и потрогать вертолет (раз летать пока не получается)", - отмечают аналитики.

Вертолет Ми-35М - летательный аппарат транспортно-боевого назначения круглосуточного применения. На поле боя может выполнять несколько задач: использоваться для десантирования и огневой поддержки пехоты, эвакуации с поля боя, перевозки грузов, а также для уничтожения бронетанкового вооружения и техники.

Лукашенко "водит за нос" Путина темой войны

Напомним, что лидер Беларуси Александр Лукашенко также "кормит" своего политического соратника Владимира Путина (лидер РФ) невыполнимыми обещаниями. В частности, более года он обещает, что рано или поздно вступит в войну против Украины, а сам по-тихому истощает армию, чтобы "нападать" было нечем.

О тактике Лукашенко рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Лукашенко уничтожает горюче-смазочные материалы, подрывает боеприпасы и выматывает мобилизационный ресурс Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: