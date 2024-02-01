Москва теряет способность экспортировать оружие и боеприпасы.

Индия хочет дистанцироваться от России, крупнейшего поставщика оружия, потому что война на Украине ограничила возможности Москвы поставлять этой стране боеприпасы.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Индия будет действовать осторожно, чтобы не подтолкнуть Россию к сближению с Китаем. Эксперт по России индийского аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан заявил Reuters, что Индия вряд ли подпишет "какую-либо крупную военную сделку" с Россией, поскольку это пересечет красную линию с США.

Эксперт по Евразии индийского государственного аналитического центра Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses Свасти Рао заявил, что война на Украине заставила Индию усомниться в способности России поставлять ей запчасти.

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Аналитики ISW регулярно получают сообщения о том, что Россия по-прежнему сталкивается с трудностями при ремонте самолетов и другой техники и не может производить ракеты и артиллерийские боеприпасы на довоенном уровне для использования собственными силами, что делает крайне маловероятным, что Россия сможет в ближайшее время экспортировать военную технику Индии или другим своим клиентам на довоенном уровне.

Президент России Владимир Путин недавно отметил важность российско-индийского экономического и военно-технического сотрудничества на встрече с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром, вероятно, стремясь подчеркнуть позитивные российско-индийские отношения на фоне обеспокоенности России тем, что Индия пытается диверсифицировать своих партнеров по обороне.

Отношения России и Индии - главные новости

В конце декабря Индия прекратила принимать российскую нефть из-за того, что США начали вводить санкции против российских танкеров.

Кроме того, в ноябре Индия окончательно списала противолодочные самолеты Ил-38SD советского производства, которые стояли на вооружении индийской морской авиации около полувека. Им на замену Индия приобрела американские самолеты того же класса.

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