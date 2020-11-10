Компенсацию получил еще один участник акции протеста на Болотной площади в 2012 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному 8,5 тысячи евро компенсации за незаконное задержание во время антипутинского митинга 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Об этом говорится в решении суда.

Компенсацию получил еще один участник акции протеста против фальсификации президентских выборов Вадим Гунько – в его пользу ЕСПЧ взыскал с России 7,5 тысячи евро.

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В суде пояснили, что против Навального нарушили сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, право на собственную неприкосновенность и справедливый суд и свободу собрания.

Также ЕСПЧ нашел нарушение статьи 3 конвенции – запрет на пытки.

Обращение в ЕСПЧ Навальный подавал 8 лет назад. 30 октября российский оппозиционер подал также иск об отказе правоохранителей РФ открывать дело о его отравлении.

Отравление Навального: хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления «Новичком» стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы «Новичок».

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Автор: УНИАН