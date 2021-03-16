Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, озвучила резкое предупреждение в адрес администрации президента США Джо Байдена, потребовав у американской стороны «не распускать вонь».
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Как сообщает CNN, такое заявление она сделала вскоре после того, как в Белом доме сообщили, что безуспешно пытались наладить контакт с Пхеньяном.
«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы предупредить новую администрацию США, которая старается развеять запах пороха над нашей землей. Если она хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей, для начала, лучше удержаться от распространения вони», - заявила Ким Е Чен.
Данное предупреждение прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи, которые проводятся в урезанном формате, как штабная симуляция.
Ким Е Чжон играет значительную роль в тоталитарном северокорейском обществе. Она занимает должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии. Ее дерзкое выступление фактически стало первым обращением Пхеньяна к новой команде Белого дома.
Администрация Байдена и Северная Корея
Ранее СМИ со ссылкой на источники, что власти Северной Кореи не ответили на негласные дипломатические запросы со стороны администрации нового президента США Джо Байдена.
- Высокопоставленный чиновник рассказал, что Вашингтон предпринимал попытки выйти на контакт с Пхеньяном с середины февраля, используя несколько каналов. Тем не менее, никакого ответа из Северной Кореи не последовало.
- Отмечается, что попытки предыдущего президента США Дональда Трампа убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы были провальными.
- Представитель администрации Байдена отметил, что между США и Северной Кореей, судя по всему, более года не велось активного диалога.
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