Оскорбление прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи.

Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, озвучила резкое предупреждение в адрес администрации президента США Джо Байдена, потребовав у американской стороны «не распускать вонь».

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Как сообщает CNN, такое заявление она сделала вскоре после того, как в Белом доме сообщили, что безуспешно пытались наладить контакт с Пхеньяном.

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы предупредить новую администрацию США, которая старается развеять запах пороха над нашей землей. Если она хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей, для начала, лучше удержаться от распространения вони», - заявила Ким Е Чен.

Данное предупреждение прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи, которые проводятся в урезанном формате, как штабная симуляция.

Ким Е Чжон играет значительную роль в тоталитарном северокорейском обществе. Она занимает должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии. Ее дерзкое выступление фактически стало первым обращением Пхеньяна к новой команде Белого дома.

Администрация Байдена и Северная Корея

Ранее СМИ со ссылкой на источники, что власти Северной Кореи не ответили на негласные дипломатические запросы со стороны администрации нового президента США Джо Байдена.

Высокопоставленный чиновник рассказал, что Вашингтон предпринимал попытки выйти на контакт с Пхеньяном с середины февраля, используя несколько каналов. Тем не менее, никакого ответа из Северной Кореи не последовало.

Отмечается, что попытки предыдущего президента США Дональда Трампа убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы были провальными.

Представитель администрации Байдена отметил, что между США и Северной Кореей, судя по всему, более года не велось активного диалога.

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Автор: Дмитрий Захаров