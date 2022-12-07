В штате Джорджия по результатам второго тура победила Демократическая партия

Промежуточные выборы в Сенат США завершились большинством для демократов. Все решилось после второго тура в штате Джорджия.

По данным CNN, Демократическая партия получила 51 местов Сенате, в том числе место вице-президента, а у республиканцев остались 49 мест.

Отмечается, что во время первого тура в Джорджии никто из кандидатов не взял больше 50% голосов. Второй тур состоялся 6 декабря и его выиграл демократ Рафаэль Уорнок, который занимает пост пастора в баптистской церкви Эбенезера, где вел службы Мартин Лютер Кинг-младший.

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"Получение 51-го места благодаря победе Уорнока во вторник дает важные преимущества для демократов, возглавляющих Сенат, и для администрации президента Байдена", – говорится в сообщении.

Таким образом, нынешний президент США будет иметь поддержку в Сенате. Кроме того, демократы получат большинство в каждом комитете, благодаря чему законы будут обрабатываться быстрее.

При этом Палата представителей осталась за Республиканской партией.

Промежуточные выборы в США - что известно

Промежуточные выборы в Сенат США состоялись 8 ноября. Большинство в Палате представителей взяла Республиканская партия, что дает им возможность влиять на повестку дня. Кстати, в списках кандидатов оказались два мертвеца. Они были представителями демократов и умерли до дня голосования.

После этого развернулась битва за большинство в Сенате. Все затянулось из-за того, что в штате Джорджия проводили повторное голосование.

Кроме того, перед выборами стало известно, что боты используют политические мемы, чтобы повлиять на результаты выборов. При этом главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сознался, что "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться" в выборы в США.

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