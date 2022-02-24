Также главы государств и правительств стран "Большой семерки" призывают международное сообщество осудить агрессию РФ против Украины.

Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) подтвердили намерение ввести серьезные экономические и финансовые санкции против Российской Федерации.

Об этом говорится в их заявлении, обнародованном на сайте немецкого председательства в G7.

"Мы как "Большая семерка" продвигаем серьезные и скоординированные экономические и финансовые санкции. Мы призываем всех партнеров и членов международного сообщества осудить эту атаку самым решительным образом, выступить бок о бок с Украиной и выразить свою позицию против этого вопиющего нарушения фундаментальных принципов международного мира и безопасности", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что этот кризис представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах, а его влияние ощущается далеко за пределами Европы.

"Не существует никакого оправдания для изменения международно признанных границ с помощью силы. Это фундаментально изменило Евроатлантическую ситуацию безопасности. Президент Путин вновь вернул войну на европейский континент. Он поставил себя на неправильную страницу истории", - сказано в заявлении.

"Мы настроены поддерживать мир, стабильность и международное право. Мы объединены в нашей поддержке народа Украины и ее демократически избранного правительства. В это темное время наши мысли с народом Украины. Мы готовы поддержать гуманитарной помощью с целью облегчения страданий, в том числе беженцев и перемещенных лиц вследствие российской агрессии", - сказано в заявлении.

Лидеры G7 заявляют, что шокированы и осуждают широкомасштабную военную агрессию России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, направленную частично с белорусской земли.

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