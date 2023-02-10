Их задержали весной за поджог релейных шкафов.

В Беларуси к 22 годам тюрьмы приговорили двоих "рельсовых партизан".

Как пишет Медиазона, мужчина арестовали еще в марте. В МВД Беларуси тогда отчитались о задержании со стрельбой диверсантов, устроивших поджог двух релейных шкафов между платформами "Советский" и "Верейцы" в Осиповичском районе.

Позже заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что они во время задержания оказали сопротивление и пытались скрыться, поэтому силовики применели оружие на поражение.

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По его словам, в автомобиле мужчин обнаружили радиостанции и "специально изготовленное устройство для схода с рельс подвижного состава". Казакевич утверждал, что они получили за поджег тысячу долларов.

Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев получили 22 года колонии, а Евгений Минкевич - 1,5 года.

Рельсовые партизаны в Беларуси

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Беларуси активизировались "рельсовые партизаны". Они старались заблокировать железнодорожные пути, которые использовались для перевозки живой силы, техники и материальных средств военного назначения.

В МВД Беларуси тогда заявили, что будут квалифицировать все инциденты на железной дороге как акт терроризма.

27 апреля в Беларуси одобрили поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие возможность применения смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма".

После этого в стране неоднократно выносили большие приговоры "рельсовым партизанам".

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