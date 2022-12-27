Дело рассматривали в закрытом режиме.

Гомельский областной суд приговорил троих жителей Светлогорска, обвиненных в поджоге шкафа с электронной аппаратурой на железной дороге для замедления доставки российской военной технике к границе, к суммарному сроку в 66 лет.

Как сообщает правозащитная организация "Гомельская Вясна", первого фигуранта дела, Дениса Дикуна, приговорили к 23 годам лишения свободы.

Еще двоих – Олега Мальчанова и Дмитрия Равича – к 21 и 22 годам лишения свободы в условиях усиленного режима соответственно.

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Кроме того, каждый из них оштрафован на 4800 беларуских рублей (около 70 тысяч гривен). Все ценные вещи, которые были у них изъяты при обысках, переданы государству. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Дело "рельсовых партизан" из Светлогорска - Дикуна, Мальчанова и Равича

По версии следствия, 28 февраля, в начале развязанной РФ полномасштабной войны против Украины, Дикун, Мальчанов и Равич подожгли шкаф реле сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожной линии Жердзь-Останковичи в Светлогорском районе.

Это привело к тому, что светофоры и стрелочные переводы на железной дороге, ведущей в Украину, были неисправны. Целью "рельсовых партизан" было замедлить переброску техники россиян для продолжающегося наступления.

4 марта Дикун, Мальчанов и Равич были задержаны. Им предъявили обвинения по статьям о теракте, умышленном выводе из строя транспортных средств или средств связи, измене государству, создании экстремистского формирования или участие в нем. Все трое содержали в СИЗО в Гомеле. 21 марта беларуские правозащитники признали их политическими заключенными.

Как отмечает беларуское издание "Зеркало", жители Светлогорска – не первые осужденные "рельсовые партизаны", и ранее фигуранты дел о диверсиях на железной дороге получали значительно меньше сроки (от 11 до 16 лет лишения свободы).

После того, как в Беларуси активизировались "рельсовые партизаны", которые умышленно повреждали железнодорожную инфраструктуру страны и мешать поставкам российского оружия для войны против Украины, в стране ужесточили наказание за "покушение на совершение актов терроризма". "Рельсовых партизан" теперь могут приговорить и к смертной казни.

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