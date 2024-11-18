Вероятно, решение Байдена по ракетам стало реакцией на использование северокорейских солдат в войне против Украины.

Решение Джо Байдена разрешить Украине глубокие удары по РФ ракетами ATACMS может осложнить Дональду Трампу его попытки примирить Москву и Киев. Об этом пишет главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш.

Он отметил, что сегодняшнее решение Байдена было принято по той же схеме, что и во всех предыдущих случаях.

"Просьба Украины по HIMARS, танков Abrams, F16 - все происходило по схожей схеме: отказ и уклонение, а затем согласование почти в тот момент, когда становится слишком поздно", - пишет Уолш.

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Журналист считает "довольно провокационным" разрешение использовать высокоточные ракеты США для глубоких ударов по России. Вместе с тем он признает, что Россия сегодня слишком ослаблена и явно избегает полноценного конфликта с Западом.

"Белый дом стремится подчеркнуть, что развертывание северокорейских войск на Курщине способствовало его решению - что это ответ США на эскалацию со стороны Москвы. В глазах Байдена это эскалация, [но] в ответ на эскалацию", - считает журналист CNN.

Напоследок Уолш добавляет, что разрешение Байдена, предоставленное сегодня украинцам, значительно повышает ставки в войне, которую Дональд Трамп как раз собирается закончить.

США сняли ограничения на удары по РФ ракетами ATACMS

Как писал УНИАН, несколько часов назад американская газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден снял запрет на использование ракет ATACMS для глубоких ударов по российской территории России.

В свою очередь французская Le Figaro написала, что Лондон и Париж так же сняли аналогичные ограничения в отношении их ракет Storm Shadow и SCALP.

В обоих случаях эта информация не была подтверждена официально, а президент Украины Владимир Зеленский с очевидным неудовольствием заметил, что подобные вещи нельзя анонсировать публично.

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