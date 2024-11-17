Теперь Путину придется идти на уступки Трампу, чтобы тот хотя бы отозвал разрешение на украинские удары по территории РФ.

США дали Украине добро на удары ракетами ATACMS по территории РФ. Так уходящая президентская администрация Джо Байдена намерено вложила в руки избранного президента Дональда Трампа козырь на предстоящих переговорах с Россией, считает израильский военный эксперт Игаль Левин.

"Это ход прямо в духе 5D-шахмат. Разрешение дает уходящая администрация, а дальше будет администрация, которой как бы и не предъявишь. Типа: Мистер Путин, вам не нравится решение администрации Байдена? Ок, я могу его отменить, но для этого я требую это, это и это", – объясняет он всю хитрость плана.

Вместе с тем Левин не оценил то, что информацию о снятии запретов сразу же озвучили в СМИ вместо того, чтобы сохранить это в секрете на время. Эксперт напомнил, что в свое время о получении Украиной британских ракет Storm Shadow стало известно по факту их прилета на головы оккупантам.

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"Не очень понятно, зачем западные СМИ сливают информацию, что США дали добро на удары толстыми ракетами по территории России. Чтобы что? Чтобы русские поскорее убрали с аэродромов, логистических центров/узлов, складов и баз побольше ценных объектов? Красиво же было со Storm Shadow, зачем устраивать этот хайптрейн?" – пишет аналитик.

Украина получила "добро" на удары ракетами ATACMS по России

Как писал УНИАН, сегодня стало известно о решении Джо Байдена разрешить Украине глубокие удары по территории РФ американскими тактическими ракетами ATACMS. Эту информацию распространила газета The New York Times.

По данным источников Reuters, первые дальние удары состоятся уже в ближайшие дни. При этом американские чиновники выразили сомнение в том, что это существенно повлияет на ход войны.

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