Песков заявил, что это ложная информация.

В Кремле отреагировали на публикацию издания WP о якобы состоявшемся 7 ноября разговоре новоизбранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговора между Путиным и Трампом не было, это ложная информация.

"Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, просто ложная информация", - заявил он.

На уточняющий вопрос журналиста он четко подтвердил, что разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе не было.

Он также отметил, что конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет.

Также Песков прокомментировал информацию в СМИ о намерении немецкого канцлера Олафа Шольца поговорить с Путиным, заявив, что сигналов от Шольца о готовности к разговору с Путиным пока не поступало.

Разговор Путина с Трампом

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Дональд Трамп 7 ноября провел разговор с Путиным. Как пишет WP, Трамп посоветовал Путину "не эскалировать" войну в Украине, а также выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".

При этом, по данным издания, Киев знал о звонке кремлевского правителя и не возражал против разговора.

Позже в украинском МИД опровергли информацию о том, что знали об этом звонке.

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