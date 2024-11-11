В Кремле отреагировали на публикацию издания WP о якобы состоявшемся 7 ноября разговоре новоизбранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговора между Путиным и Трампом не было, это ложная информация.
"Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, просто ложная информация", - заявил он.
На уточняющий вопрос журналиста он четко подтвердил, что разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе не было.
Он также отметил, что конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет.
Также Песков прокомментировал информацию в СМИ о намерении немецкого канцлера Олафа Шольца поговорить с Путиным, заявив, что сигналов от Шольца о готовности к разговору с Путиным пока не поступало.
Разговор Путина с Трампом
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Дональд Трамп 7 ноября провел разговор с Путиным. Как пишет WP, Трамп посоветовал Путину "не эскалировать" войну в Украине, а также выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".
При этом, по данным издания, Киев знал о звонке кремлевского правителя и не возражал против разговора.
Позже в украинском МИД опровергли информацию о том, что знали об этом звонке.