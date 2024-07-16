Чиновница будет находиться на этой должности следующие 2,5 года.

Роберта Ме цола переизбрана на должность президента Европейского парламента еще на 2,5 года.

Как сообщают Euronews и DW, за кандидатуру Мецолы отдали 562 голоса из 720. Конкурентка Мецолы Ирен Монтеро получила лишь 61 голос.

"С вашей поддержкой я буду продолжать неустанно работать, чтобы объединить людей. Это должен быть институт, который не боится лидировать и меняться. Это должен быть сильный парламент в сильном Союзе. Мы не можем допустить, чтобы наша роль как парламентариев была размыта", - отмечала Мецола в предвыборном обращении. Видео дня

Политика не пообещала способствовать созданию атмосферы "дебатов и уважения".В январе 2022 года Роберта Мецола стала первым депутатом из Мальты в должности главы Европарламента, а также самым молодым спикером в истории ЕП – ей тогда было 43 года.

Роберта Мецола и Украина

Роберта Мецола - одна из самых проукраинских политиков в Европе. Чиновница была одной из первых политиков высокого ранга, которая посетила Киев после полномасштабного вторжения РФ.

В начале мая этого года Мецола приняла участие во втором Международном саммите городов и регионов Украины. Президент Владимир Зеленский во время этого мероприятия отметил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Во время выступления в Верховной Раде она заявила, что европейцам надо сделать больше, чтобы разрушить военную машину Путина, закрыв лазейки в режиме санкций против России.

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