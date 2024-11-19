Его решение все больше критикуют внутри Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не изменил своей позиции относительно передачи Украине немецких ракет Taurus и снятия запрета на дальнобойные удары по России.

На саммите G20 в Бразилии политик сказал, что развертывание этого оружия заставило бы немецкую сторону брать на себя ответственность за нацеливание ракет, а он этого не поддержит. "Это то, за что я не могу и не хочу нести ответственность", - цитирует Шольца ntv.

Он добавил, что Берлин сделал исключение и позволил применить немецкое оружие для обороны Харькова, однако это решение не меняет его основных принципов. Также канцлер заверил, что все равно считает решение провести разговор с кремлевским правителем Путиным правильным.

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Как пишет Financial Times, Шольц сталкивается с растущим давлением относительно отправки дальнобойных ракет в Украину. На днях Роберт Хабек, который претендует на пост канцлера от "Зеленых", пообещал предоставить Киеву Taurus, если победит на выборах.

Депутат Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что в Бундестаге есть "численное большинство" для отправки ракет Украине - "за" выступают "Зеленые", "Христианско-демократический союз" и "Свободная демократическая партия Германии".

Представитель ХДС по вопросам обороны Иоганн Вадефул критикует канцлера. Он заявил, что Украина сможет изменить ситуацию на фронте, если сможет поражать объекты захватчиков в глубине России:

"Но в то время как Байден взял правильный курс, канцлер окопался... Не оглядываясь на последствия и не имея парламентского большинства".

Шольц против отправки Taurus

Как известно, немецкий канцлер неоднократно говорил, что не будет передавать украинским военным ракеты, поскольку применение этого оружия потребует прямого привлечения немецких военнослужащих.

Кроме того, Шольц боится, что Киев решит нанести удары по Москве и втянуть Германию в войну с Россией.

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