Предполагается, что Ariane 6 заменит Ariane 5 и станет основной европейской ракетой.

Первый полет новой ракеты Ariane 6 запланирован на 9 июля, однако дату уточнят после стендовых испытаний. Об этом сообщает Reuters.

В первую очередь запуск ставит целью демонстрацию возможностей носителя, впрочем ракета будет нести несколько полезных нагрузок.

Сама программа имеет решающее значение для европейских усилий по созданию собственных ракет. Если первый запуск окажется удачным, второй состоится до конца 2024-го. После этого европейцы планируют проводить до 10 пусков в год.

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Для сравнения, только за один май этого года компания SpaceX осуществила 14 запусков своей ракеты Falcon 9, а сам носитель недавно установил новый рекорд многократного использования первой ступени.

При этом уже скоро компания Илона Маска может получить еще более передовую космическую систему Starship, которая в отличие от Falcon 9 будет полностью многоразовой. Последний на сегодня испытательный старт Starship совершил 6 июня: он оказался удачным.

Ariane 6 - что это за ракета

Ariane 6 является носителем семейства Ariane, которую разрабатывают специалисты Европейского космического агентства (ESA) для вывода полезной нагрузки массой 10 и 21 т (в зависимости от комплектации) на низкую околоземную и геопереходную орбиты. Запуски планируют проводить с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Носитель будет создан в двух версиях - ракета среднего класса Ariane 62 и ракета тяжелого класса Ariane 64. Последняя получит четыре ускорителя, и будет использоваться, в частности, для вывода на орбиту крупных спутников научного и военного назначения.

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