Ожидается, что Juice будет запущен с космодрома Европейского космического агентства 13 апреля.

Через несколько дней стартует восьмилетняя космическая миссия к спутникам Юпитера автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (Juice).

Это первая миссия, запущенная специально для исследования отдаленных миров, ее цель – найти признаки жизни, пишет The Guardian.

"Мы хотели бы увидеть, есть ли места вокруг Юпитера, где могла зародиться жизнь. Нам нужно найти место с внутренней энергией и жидкой водой. Что касается ледяных спутников Юпитера, у нас есть веские основания полагать, что воды больше, чем на Земле", – сказал Оливье Витассе, научный сотрудник проекта миссии.

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Juice планируется запустить с космодрома Европейского космического агентства в Куру во Французской Гвиане 13 апреля. Аппарат поднимет ракета-носитель Ariane 5, которая ранее вывела космический телескоп Джеймса Уэбба на идеальную орбиту.

Восьмилетний маршрут Juice включает в себя серию облетов Земли и Венеры. Ожидается, что Juice выйдет на орбиту вокруг Юпитера в июле 2031 года, совершит серию визитов к спутникам Каллисто и Европа в 2034 году. После этого, как предполагается, аппарат выйдет на постоянную орбиту вокруг Ганимеда – крупнейшего спутника Юпитера и Солнечной системы в целом.

Изучение Юпитера - что нужно знать

Ранее американские зонды обнаружили, что три главных спутника Юпитера – Ганимед, Каллисто и Европа – ранее были ледяными мирами, которые покрывали огромные океаны жидкой воды, что создает предпосылки для существования жизни. В 2005 году было обнаружено, что крошечный спутник Сатурна, Энцелад, распыляет воду и органический материал в космос из подземного океана. Учитывая это, некоторые ученые считают, что Юпитер и его спутники – одно из лучших мест для поиска жизни за пределами Земли.

Одновременно с Juice к Юпитеру отправляется межпланетная миссия NASA Europa Clipper. Этот космический аппарат, как предполагается, будет изучать спутник Европа через серии полетов на орбите вокруг Юпитера. Запуск в настоящее время запланирован на октябрь 2024 года.

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