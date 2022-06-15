Кремлевский режим планируют привлечь к ответственности за преступления против Украины.

Украина имеет политическую поддержку высокого уровня в вопросе создания Специального трибунала по руководству России за развязанную агрессию.

Об этом рассказал "Суспильному" юрист-международник, агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

По его словам, после принятия резолюций ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента Украина ожидает подобное решение от ОБСЕ в начале июля.

"Потому что именно для Европы, как пространства прав человека и верховенства права, содействие в создании трибунала является очень важным. Оно нам позволит двигаться вперед. И в конце концов учредить этот трибунал. Конечно, не все зависит только от Украины, поэтому о его создании сказать сложно", - сказал он.

Юрист допускает, что на создание трибунала могут уйти месяцы - все учредительные документы в виде проектов уже готовы.

"Трибунал будет касаться одного преступления, будет иметь узкую специфическую юрисдикцию. Это будет новым отдельным органом международного уголовного правосудия", - объясняет Кориневич.

Он уточнил, что трибунал не будет конкретно против России, как государства, а против ее высшего политического и военного руководства за агрессию против Украины.

"Это будет индивидуальная уголовная ответственность. Международные преступления совершают не абстрактные образования государства, а конкретные люди. Для ответственности РФ как государства есть Международный суд ООН. Агрессия в международном праве понимается как преступление тех лиц, которые могут отдавать такие приказы, и осуществлять соответствующую политику государства", - отметил юрист.

По его мнению, этот трибунал будет отличаться от тех, что были ранее.

"Этот будет касаться только одного преступления, преступления агрессии против Украины. Это будет один из первых трибуналов, который будет касаться только одной категории. Для рассмотрения других международных преступлений (преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений) существует Международный уголовный суд. Относительно преступления агрессии у нас не существует Международного суда или трибунала. Трибунал создается для того, чтобы не оставить преступление агрессии против Украины безнаказанным. Мы ищем пути привлечь высшее военное и политическое руководство РФ к индивидуальной уголовной ответственности за совершение преступления", - говорит Кориневич.

Как сообщал УНИАН, ранее ЕС, США и Великобритания создали консультативную группу для расследования преступлений РФ.