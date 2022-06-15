По словам Тышкевича, некоторые страны пытаются заморозить конфликт, тем самым "спасти лицо" Путина.

Мировое сообщество сегодня заинтересовано в ослаблении России, но не желает ее настоящего развала. Это влияет на поставки Украине оружия.

Такое мнение высказал аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич 24 каналу.

По его словам, даже когда агрессор будет на грани существенного ослабления, мир попытается не допустить его развала.

"На послабление России играют все, даже Китай. Однако в каждой из стран такая граница разная. Франция, Германия, Италия, частично другие государства Европейского Союза этот предел уже пересекли", - заявил Тышкевич.

Он поясняет, что сейчас эти страны пытаются "спасти лицо" Путина, к примеру, путем заморозки войны в Украине. По словам эксперта, многие страны обещают передать оружие, однако сроки при этом тормозятся.

Говоря об американской помощи, Тышкевич отметил, что она зависела не столько от политической позиции Украины, сколько от ВСУ и состояния общества.

"Вспомним, как росли объемы и номенклатура поставок из США. Первые недели, когда немногие верили, что Украина может устоять – почти ничего не было. Однако затем на 4-5 неделе полномасштабного вторжения начала поступать реальная помощь", - пояснил он.

Тышкевич добавил, что переломным моментом могло стать изгнание российских оккупантов из-под Киева, Чернигова и Сум. Именно тогда, по его словам, украинская армия со старым советским вооружением показала всему миру, на что способна.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна получить больше тяжелого оружия от стран Альянса, чтобы противостоять вторжению РФ, и именно этот вопрос будет обсуждаться в формате Контактной группы "Рамштайн" уже сегодня, 15 июня.