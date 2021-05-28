По словам Йенса Столтенберга, трудно поверить, что Беларусь могла сделать что-то подобное без координации с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая не обошелся без участия России.

Такое заявление он сделал телеканалу Sky News.

«Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией», – сказал он.

В НАТО требуют освободить задержанных белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Принудительная посадка самолета в Минске

Читайте такжеПереговоры Лукашенко и Путина на фоне скандала: названы время и место23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair и задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту может находиться бомба.

Но в Швейцарии опровергли данное утверждение, сообщив, что информация об угрозе взрыва была отправлена в минский аэропорт уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

28 мая должна состояться встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

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Автор: Катерина Шварц