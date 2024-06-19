Специально к приезду Путина летное поле застелили красным ковром, а пути следования кортежа развесили его огромные портреты.

Представители СМИ, ставшие очевидцами приезда кремлевского диктатора Владимира Путина в КНДР, описывают происходящее как масштабную пропаганду лидеров обеих стран.

"Сегодня Владимир Путин прибыл с визитом в Пхеньян. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретил российского коллегу с размахом, который обозреватели Bild Жанна Плауманн и Марк-Оливер Рюле называют "безумным пропагандистским шоу", - пишет Bild.

Отмечается, что летное поле застелили красным ковром, на который выставили клумбы с цветами, а Ким лично встретил Путина в аэропорту Пхеньяна и сопроводил до автомобиля.

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По маршруту следования кортежа вывесили портреты Путина. Вдоль дорог выстроили тысячи людей, которые размахивали флагами России и КНДР.

Журналисты заметили, что "радостная толпа" действует по сигналам тех, кто ответственен за "массовку". Например, детям с флажками громко отдают команды женщины-воспитательницы, которые стоят за спинами несовершеннолетних.

"На площади вывесили портреты обоих диктаторов рядом. Они (диктаторы – УНИАН) вместе проехали стоя на лимузине-кабриолете Mercedes. В честь Путина дали военный парад. Вокруг площади висели плакаты на русском языке", - говорится в публикации.

Как отмечается, на переговорах Путин и Ким открыто заявили, что КНДР поддерживает войну России в Украине. Кремлевский диктатор заявил о совместной борьбе стран с "навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской империалистической политикой США и сателлитов" в отношении РФ. При этом Ким констатировал: в настоящее время отношения Пхеньяна и Москвы значительно лучше, чем во времена СССР.

Путин в КНДР - последние новости

Напомним, ночью Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Визит запланирован на два дня, страны должны подписать договор о стратегическом партнерстве.

Накануне визита Путин опубликовал статью, в которой поблагодарил КНДР за поддержку России в войне, а также заявил, что они готовы к "тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

По мнению аналитиков, визит Путина может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к партнерству, основанному на общей враждебности к Западу и его союзникам. По мнению преподавателя политики в Оксфордском университете Эдварда Хауэлла, встреча двух диктаторов расширяет их возможности и углубляет глобальные линии разломов.

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