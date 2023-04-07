Президент РФ пытается обойти санкции и интегрировать оборонно-промышленный комплекс Беларуси в свой ОПК.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, сосредоточился на укреплении экономического контроля над Беларусью.

Как сообщает ISW, российский лидер в течение 5-6 апреля встретился в Москве с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсудили вопросы союзной интеграции в сфере безопасности, экономики, обороны, культуры и гуманитарные вопросы.

В частности, речь шла и о создании единой системы косвенных налогов. Кроме того, Путин и Лукашенко планируют мероприятия по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий и усилия по унификации торгового законодательства обеих стран.

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Отмечается, что российские и белорусские чиновники сосредоточены на мерах по замещению импорта и поддержке микроэлектронной промышленности для смягчения санкций Запада. В то же время президент РФ объявил, что обе страны продолжают процесс создания общего рынка нефти, газа и электроэнергии.

Аналитики убеждены, что таким образом Кремль, вероятно, хочет максимально интегрировать оборонно-промышленный комплекс Беларуси в свой ОПК.

Война в Украине - позиция Беларуси

Официальный Минск с первых дней полномасштабной войны в Украине помогал Москве и предоставлял свою территорию для ударов по украинским городам.

Лукашенко заявлял, что готов вступить в войну на стороне РФ. Журналисты же убеждены, что в Кремле разработали детальный план порабощение Беларуси до 2030 года.

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