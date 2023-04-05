Последний раз беларуский узурпатор встречался с Путиным не так давно, в середине февраля.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 апреля прилетел в Москву на встречу с главарем Кремля Владимиром Путиным.

Диктаторы планируют обсудить накануне заседания Высшего Государственного совета Союзного государства ряд вопросов, в частности "импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, международную обстановку, принятие мер по обеспечению безопасности".

6 апреля Лукашенко примет участие в заседании ВГССГ, где будут рассматривать процесс выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ, а также обсудят разработку "концепции безопасности Союзного государства".

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31 марта Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики Российской Федерации (предыдущая датирована 2016 годом), которая свидетельствует о кардинальном изменении приоритетов и видении мира, которые предлагает Москва.

Позиция Беларуси относительно войны в Украине - что известно

Официальный Минск с первых дней полномасштабного вторжения в Украину помогал Москве и предоставлял свою территорию для ударов по украинским городам.

При этом Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне РФ. В свою очередь в Кремле разработали подробный план порабощения Беларуси к 2030 году.

В то же время полоса на украинской границе увеличится до 2 км в ширину, чтобы предотвратить ее прорыв.

26 февраля со станции Слоним Гродненской области на станцию Неклиновка в Ростовской области РФ отправили еще один воинский эшелон.