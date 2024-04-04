Гибель более 140 человек привела к неслыханной явке в военкоматах.

Правитель России Владимир Путин, похоже, достиг цели, о которой "кричали" аналитики, оценивая вероятные причины и мотивы спецслужб РФ устроить теракт в здании "Крокус Сити Холл".

После трагедии в Подмосковье (22 марта), в которой погибло более 140 человек, в РФ неслыханная явка в военкоматах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Министерство обороны России заявило 3 апреля, что российские военкоматы зафиксировали значительное увеличение количества лиц, подавших заявки на военную службу по контракту по всей России", - акцентировали там.

Так, враждебное ведомство отчиталось, что за последние 10 дней около 16 тысяч россиян изъявили желание подписать контракт на военную службу.

"Большинство заявителей указали, что их основным мотивом для подписания военного контракта была "месть" за жертв нападения на "Крокус"", - отмечают аналитики.

В ISW говорят: если подобные сообщения Минобороны РФ соответствуют действительности, значит информационная операция Кремля, опиравшаяся на события в "Крокусе", могла быть успешной.

"Страх и нестабильность, которые посеяла в российском обществе атака Исламского государства (ИГ), возможно, подтолкнули некоторых российских граждан записаться на военную службу", - предполагают аналитики.

В то же время они напоминают, что теракт в Подмосковье сопровождался мощной информационной кампанией РФ. Москва пыталась создать представление, что россияне все чаще подписывают военные контракты, апеллируя их стремлением отомстить за "Крокус".

Главная цель подобной "картинки" заключалась в том, чтобы убедить других по принципу "стада" также идти на службу. "Москва стремится оправдать свои долгосрочные военные усилия в Украине" - вот, для чего это делается, резюмировал ISW.

У Путина есть несколько причин обвинять Украину в "Крокусе"

Отметим, что Центр противодействия дезинформации Украины после трагических событий в "Крокусе" объяснял, что Россия стремится усилить мобилизацию. Учитывая это, Москва вполне могла прибегнуть к кровавым методам, чтобы напугать людей и мотивировать их на войну с Украиной. С таким мнением соглашается ряд экспертов, одновременно приводя дополнительные мотивы диктатора.

В частности, политолог Владимир Фесенко говорил, что Путин сможет решить 2 проблемы, обвиняя Украину. Во-первых, усилить репрессии внутри РФ. Во-вторых, воспользоваться этим для эскалации войны.

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