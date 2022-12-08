По его мнению, президент РФ не добьется успеха.

Президент России Владимир Путин пытается сломать украинцев с помощью ударов по инфраструктуре.

Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter. Он убежден, что Путин не добьется успеха.

"Президент Путин применил новую стратегию разрушения домов и инфраструктуры в попытке сломать волю народа Украины. Он не преуспеет. Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько понадобится", - подчеркнул Блинкен

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Война в Украине: удары по инфраструктуре

Российские оккупанты 10, 22 и 31 октября совершили массированный ракетный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Тогда было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

15 ноября Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины, а уже 23 ноября снова нанесла удар.

Последняя атака состоялась 5 декабря. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что это фактически отбросило украинскую энергосистему на неделю назад.

Аналитик Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк считает, что Россия планирует несколько довольно крупных воздушных атак" по Украине.

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