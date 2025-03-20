Также от украинцев будут требовать пройти медосмотр и сдать различные анализы.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, которые находятся в России "без законных оснований" должны выехать до 10 сентября 2025 года или "легализоваться". Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации РФ.

Кроме того, согласно документу, "иностранные граждане" или "лица без гражданства", прибывшие на подконтрольную России территорию четырех областей, об аннексии которых РФ заявила в 2022 году (речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях), должны до 10 июня 2025 года пройти медосмотр, а также сделать тесты на употребление наркотиков и сдать анализы на ВИЧ.

В то же время в документе есть ссылка на указ Путина от 30 декабря 2024 года "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан".

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В таком документе написаны действия, которые власти России считают урегулированием правового положения иностранных граждан, находящихся в стране.

Поэтому в тексте указа говорится о том, что от украинцев потребуют сдать биометрические данные, пройти медицинский осмотр, экзамен на знание русского языка и истории, а также они должны "погасить имеющиеся задолженности".

Аннексия Россией территории Украины - что известно

Напомним, в сентябре 2022 года на временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины состоялись псевдореферендумы о присоединении к России.

В то же время большинство стран мира отметили, что ни в коем случае не признают результатов такого голосования.

Однако уже 30 сентября российский диктатор утвердил ратификацию "договоров" о "принятии" временно оккупированных территорий Украины.

Также Путин назначил "глав" захваченных территорий. В частности президент РФ назначил главаря "ДНР" Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" в составе РФ, главаря "ЛНР" Леонида Пасечника - и.о. главы "ЛНР". Гауляйтерами Запорожской и Херсонской областей Украины были назначены Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

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