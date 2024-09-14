Удары западным оружием вглубь РФ ускорят военное поражение режима в РФ, отметили в Центре противодействия дезионформации.

Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия - главные силы, от которых зависима Россия, отметил руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Единственная тактика, которую используют россияне против Запада - ядерные страшилки и запугивание прямым военным конфликтом. Россия всегда так делает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может серьезно помешать режиму Путина. Впрочем - это только слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия - главные силы, от которых зависима Россия", - отметил он.

По его мнению, удары западным оружием вглубь РФ ускорят военное поражение режима и будут стимулировать Путина к миру.

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"Отсутствие этого решения только приблизит возможную войну в странах НАТО, увеличится вероятность российской агрессии в Балтии через несколько лет", - уверен Коваленко.

Он добавил, что Путин пугает, потому что сам боится:

"Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие, и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества".

Ядерные угрозы России - актуальное

Напомним, на днях Reuters сообщил, что Путин может усилить свои угрозы, в частности, провести первые за десятилетия ядерные испытания в России.

Отмечалось, что связано это с дискуссиями относительно ослабления запрета для ВСУ использовать дальнобойные ракеты, которые были предоставлены союзниками, для ударов по РФ.

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