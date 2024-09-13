По словам обозревателя, утверждения западных партнеров о том, что наносить удары по авиабазам России дальнобойными ракетами бессмысленно, потому что "вся авиация отведена", - это ложь.

Если Киев получит разрешение на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь России на 300 километров, более 80% российской боевой авиации не сможет выполнять боевые задачи в воздушном пространстве Украины. Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Наступательные возможности пехоты без поддержки с воздуха будут подорваны на 30% от общего огневого потенциала, с учетом специфики и эффективности", - заявил он.

Эксперт настаивает, что утверждения западных партнеров о том, что наносить удары по авиабазам России дальнобойными ракетами бессмысленно, потому что "вся авиация отведена", - это ложь.

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"В течение недавних суток (без уточнения) российские авиационные войска задействовали до полусотни боевых самолетов и около 20 ударных вертолетов. Было осуществлено более 70 сбросов авиабомб, а также произведено до 180 пусков неуправляемых авиаракет. Помимо применения фронтовых бомбардировщиков Су-34, как основных носителей авиабомб, применялись штурмовики Су-25, ударные вертолёты Ка-52 и Ми-24", - отметил Коваленко.

По его словам, находясь на авиационных базах за пределами 300-километровой зоны, Су-25, Ка-52 и Ми-25 не смогли бы выполнять свои боевые задачи по территории Украины из-за ограниченного радиуса действия: "А потому, любые разговоры об отведении этой авиации из данной зоны - ложь! Ложь, каждый день омываемая кровью".

Удары по России западными ракетами - актуальное

Напомним, как писал The Times, как только произойдет изменение в политике Запада относительно использования ракет большой дальности, Украина нанесет удар по российским авиабазам, складам боеприпасов и другим военным целям, угрожающим ее территории

По словам научного сотрудника Института изучения войны, американского аналитического центра Джорджа Барроса, кроме авиации, которую РФ могла отвести от границ, есть "сотни других высокоценных объектов", которые россияне не могут вывести из зоны действия дальнобойных ракет.

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