Сейчас за словами российского политолога внимательно следят западные эксперты по вопросам безопасности.

Россия должна четко заявить о своей готовности применить ядерное оружие против стран, которые "поддерживают агрессию НАТО в Украине". Об этом заявил пропутинский политолог Сергей Караганов, призывая российского диктатора занять более решительную ядерную позицию в отношении Запада, передает Reuters.

По его словам, Москва может нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО, не провоцируя полномасштабную ядерную войну. Караганов подчеркнул, что США лгут, когда говорят, что гарантируют ядерную защиту своим союзникам.

По мнению советника Путина, главной целью ядерной доктрины РФ "должно быть обеспечение уверенности всех нынешних и будущих врагов в том, что Россия готова применить ядерное оружие".

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"Пришло время заявить, что мы имеем право ответить на любые массированные удары по нашей территории ядерным ударом. Это также касается любого захвата нашей территории", - подчеркнул он, комментируя вторжение Украины в Курскую область России.

В Reuters добавили, что за словами Караганова внимательно следят западные эксперты по вопросам безопасности как "за индикатором российского мышления относительно внешней, оборонной и ядерной политики".

"Его мысли не являются официальной политикой, но Кремль неоднократно предоставлял ему возможность высказывать их на влиятельных форумах и доносить их непосредственно до президента Владимира Путина", - отметили в издании.

В нынешней доктрине говорится о том, что РФ будет готова применить ядерное оружие в ответ на ядерную атаку со стороны другой страны или на обычную атаку, угрожающую существованию государства.

В то же время Караганов считает эту доктрину безответственной, ведь она не может должным образом сдерживать врагов России и "заставляет их верить в то, что вряд ли существуют обстоятельства, при которых Москва применит ядерное оружие".

Он подчеркнул, что Россия приближается к катастрофе, если ей не удастся изменить это предположение и восстановить сдерживание.

Ядерное оружие РФ - последние новости

Как писал УНИАН, после начала наступления ВСУ на Курскую область заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что их правительство находится на "продвинутой стадии", относительно переговоров об изменении ядерной доктрины. В издании The Times отметили, что желание среди российских влиятельных лиц изменить доктрину произошло после того, как в Украине заявили об использовании ракет HIMARS для уничтожения мостов в Курской области.

В то же время издание The Wall Street Journal отметило, что Курская операция доказывает то, что ядерное оружие РФ уже не является фактором сдерживания. По словам экспертов, это первый случай, когда ядерная держава столкнулась с вторжением и оккупацией со стороны другой страны.

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