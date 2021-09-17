Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о здоровье Путина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Хорошо. Как обычно", – заявил Песков, отвечая на вопрос о состоянии президента России.

До этого Песков заявлял, что COVID-19 заболели люди, которые обеспечивают быт, работу и безопасность Путина.

Путин ушел на самоизоляцию: подробности

Читайте также"Включится последний Соляр": смерть Путина неизбежна – астрологУтром 14 сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

За несколько месяцев до этого Путин заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

Внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в случае тяжелой болезни Путина Украина может попытаться освободить оккупированную территорию Донбасса военным путем.

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Автор: Катерина Шварц