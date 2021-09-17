Президент Российской Федерации Владимир Путин, который находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Хорошо. Как обычно", – заявил Песков, отвечая на вопрос о состоянии президента России.
До этого Песков заявлял, что COVID-19 заболели люди, которые обеспечивают быт, работу и безопасность Путина.
Путин ушел на самоизоляцию: подробности
Читайте также"Включится последний Соляр": смерть Путина неизбежна – астрологУтром 14 сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.
За несколько месяцев до этого Путин заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.
Внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в случае тяжелой болезни Путина Украина может попытаться освободить оккупированную территорию Донбасса военным путем.
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