Президент РФ хочет увидеть, как на практике работает вакцина "Спутник V".

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что близко общался с заболевшим коронавирусом человеком, провел с ним целый день.

Такое заявление он сделал на видеосовещании с членами правительства РФ. Отрывок записи совещания публикуют российские медиа.

Путин сообщил, что несколько человек из его самого близкого окружения заболели. В частности, заболел человек, который работает с ним в непосредственной близости.

"У него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через 3 дня заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко в течение всего дня. Это естественный эксперимент — посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", - высказался он.

Сегодня стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом. Из-за перехода на самоизоляцию президент России примет участие онлайн в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе.

С кем встречался Путин в последнее время

На прошлой неделе Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.

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Как сообщил украинский журналист-международник Иван Яковина, Путин под влиянием Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

9 сентября в российском Кремле прошла пятая за год встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сами переговоры продлились более 3 часов, а Путин и Лукашенко подписали 28 программ по так называемому "союзному государству".

10 сентября Путин простился с главой МЧС России Евгением Зиничевым, который погиб при загадочных обстоятельствах на водопаде Китабо-Орон на реке Иркингда.

Вакцинирован ли Путин

В апреле 2021 года Путин заявил, что якобы привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Первую прививку от коронавируса он якобы сделал 23 марта. При этом президент РФ не признался, какой именно препарат был использован.

Автор: Дмитрий Захаров